Jan Odin starter torskehotell

Jan Odin Olavsen (72) har ikke tenkt å bli pensjonist riktig ennå. Nå har han planer om torskehotell i Lofoten.

– Jeg måtte jo ha noe å gjøre, å sitte på kafe er ikke noe for meg. Jeg har stor tro på dette prosjektet, og det er hjertebarnet mitt, sier Olavsen til Lofotposten.

Molandsvika på Valberg

Jan Odin er bror til Olav Olavsen og tilhører følgelig den velkjente hvalfanger-familien fra Ramsvika i Vestvågøy. Han har i flere år drevet familiens hval- og fiskemottak på Steine. Men i 2017 ble anlegget på Steine solgt.

Olavsen tenkte opprinnelig på Steine som grei lokasjon for det nye torskehotellet, men det ligger for nært nærmeste oppdrettsanlegg. Dermed begynte han å se etter nye lokaliteter.

Valget falt på Molandsvika på Valberg, noen kilometer sør for Sundklakkstraumen Bru. Og etter en ikke ubetydelig mengde papirarbeid, har han nå fått alle godkjenninger på plass. Anlegget vil få åtte merder, så her blir det plass til mye fisk. Olavsen sier at han hadde et håp om at de kunne være i gang til vintersesongen 2021.

– På grunn av all usikkerheten rundt koronapandemien så er det nok ikke realistisk at vi er klare til vintersesongen. Men vi blir nå å starte arbeidet med å få samarbeidspartnere til prosjektet, sier Jan Odin Olavsen til Lofotposten.