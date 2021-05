- Jeg er finnmarking men nå ser de bare på at jeg har vært for lenge i Lofoten

Ken-Rino Johansen får ikke lenger være i fiskermanntallet i Nordkapp i Finnmark. Fiskeridirektoratet mener at han har vært for lang tid i Lofoten. – Her teller det at jeg har vært på lofotfiske og på slipp der, sier han til Kyst og Fjord.