- Jeg er ingen miljøbanditt

Torsdag denne uka må SV-politiker Johnny Ingebrigtsen møte i retten for å forsvare seg mot anklagene om at han med viten og vilje dumpet gammelsjarken på havet.

Det var i august i fjor Ingebrigtsens sjark «Ternen» sank under slep utenfor Gjesvær. Ingebrigtsen mener det var et uhell, mens Politiet mener han med viten og vilje dumpet båten.

Ingebrigtsen ble ilagt et forelegg på 15.000 kroner, som han har nektet å vedta. Han møter heller i retten, ifølge Altaposten med klar motivasjon:

- Mitt viktigste budskap er: Johnny Ingebrigtsen er ingen miljøbanditt. Jeg har respekt for lover og regler, sa Ingebrigtsen til Altaposten da det ble klart at saken skulle opp for retten.