Jentene løfter søkertallene

Her ser du årsaken til at interessen for de blå linjene øker: Jenter strømmer til fiskeriutdanningene som aldri før.

Foto: Erik Jenssen

Etter at søknadsfristen til videregående skole gikk ut 1. mars har mange skoler meldt om høy interesse for de blå linjene. Kyst og Fjord har tatt runden til de tre nord-norske fylkene og spurt hvor mange av søkerne til VG2 som er jenter. Det er på andreåret naturbruk-elevene velger grønn eller blå retning, videre fordelt mellom akvakultur eller fiske/fangst.

Og ganske riktig: Tallene bekrefter at de blå fagene på videregående ikke lenger kan anses som "guttelinjer". Fylkesforskjellene er store, med Nordland som et lysende fyrtårn, mens jenter i Troms og Finnmark fortsatt ikke har kastet trossa.

Rådgiver ved utdanningsavdelinga i Nordland, Stian Ellefsen slår fast at de aldri har hatt så stor søkning til de blå linjene. Og slett ikke fra jenter.

- Det er knallsterke tall. Jeg har i farten ikke noe historisk oppsett for dette, men vi kan slå fast at vi ikke har sett en så høy andel jenter til disse utdanningene noen gang før. Og vi kan nok si at det er tilstrømningen av jenter som løfter de totale søkertallene til blå linjer, sier rådgiver ved utdanningsavdelinga i Nordland, Stian Ellefsen.

Ved landbruksskolen på Kleiva i Vesterålen har Kine, Silje og Isabel gjennomført halve førsteåret på VG1 naturbruk. De har søkt VG2 akvakultur for neste skoleår, og er ikke i tvil om at de har valgt en sikker utdanningsretning.

- Både media, lærere og andre sier jo at det er dette som er fremtiden – at dette er ei næring hvor vi er garantert jobb. Det er det som er det viktigste, sier Silje mens klassevenninnene nikker enig.

- I tillegg så er det jo ei næring hvor man kan velge mange ulike interessante jobber. Selv har jeg alltid hatt lyst til å jobbe med noe i naturen, men jeg visste ikke helt hva det skulle være. Men etter at jeg hadde fått være med på jobb på et oppdrettsanlegg var jeg ikke i tvil om at jeg ville bli røkter. Den jobben har alt jeg ønsker meg av naturopplevelser, frisk luft og ikke minst det at det er en skikkelig jobb. Vi produserer mat som folk trenger, sier Isabel.

Kine og Silje tenker seg inn i laboratorienes verden som fiskehelsebiologer – et yrkesvalg der folk knapt rekker å bli ferdige på høyskolen før bransjen kommer for å rekruttere dem.

- Det virker spennende med en jobb som er veldig etterspurt, samtidig som vi kan ha en variert arbeidshverdag med både utearbeid og inne på laben. Kanskje forske litt også, sier Kine.

- Hvorfor akvakultur, og ikke fiske/ fangst?

- Det er vel mer for dem som vil ut på havet og være borte i månedsvis av gangen. Det livet ser vi ikke helt for oss, sier de tre samstemt.

- Men hvorfor er det så mange jenter som søker blå fag akkurat nå?

- Vi får jo høre at dette er framtida. Både hjemme og ute snakkes det jo om oppdrett som ei bærekraftig næring som det er godt å jobbe i, sier Silje.

- Den eneste som har vært negativ, er bestefar. Han synes ikke noe særlig om oppdrettsnæringa, og så er han redd for at jeg skal ramle i havet, ler Isabel.

Men ut over det, er det bare medvind å høste når de forteller om utdanningsvalget sitt.

- Ho mamma syns det e stilig! slår Silje fast.

Søkertall til blå VG2-linjer i Nord-Norge:

Nordland: Gutter Jenter

Søkning til akvakultur: 21 17

Søkning til fiske/ fangst: 17 7

Troms

Søkning til akvakultur 24 6

Søkning til fiske og fangst 15 1

Finnmark

Søkning til akvakultur: 8 3

Søkning til fiske/ fangst: 12 0