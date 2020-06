Jørgen (20) fikk ikke støtte til båtkjøpet

På fiskeriavhengige Røst er Jørgen Andreassen den yngste fiskeren. Han kunne sist helg hente nybåten i Bodø. Da han søkte om tilskudd fra kommunen, fikk han avslag med begrunnelse om at båten var for kort. Han fikk heller ikke tilskudd for å ha skapt sin egen arbeidsplass.