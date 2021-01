Johannes Nakken har gått bort

Tidligere administrerende direktør Johannes Nakken (70) i Sildesalgslaget gikk bort fredag.

Johannes Nakken sovnet fredag stille inn med nærmeste familie ved sin side etter en tids sykeleie.

Langt liv som, havets mann

Det melder Sildesalglaget på sine nettsider.

– Vi som jobbet med han i Sildelaget satte stor pris på hans kunnskap og arbeidskapasitet, men også hans varme og inkluderende vesen både på jobb og i andre sammenhenger. Hans enorme lager av historier fra et langt liv både som fisker, skipper og som organisasjonsmann hadde ingen ende og var flittig brukt i gode lag. Johannes Nakken, som fylte 70 i 2020, ble ansatt som konsulent ved salgsavdelingen i Sildelaget i 1990. Her gikk han gradene som omsetningssjef og salgsdirektør frem til år 2000, da han overtok som administrerende direktør. Denne stillingen hadde han frem til han gikk av etter avtale, i 2012.

Var statssekretær

I perioden 1997-2000 satt Johannes vd «kongens bord», som statssekretær for fiskeriminister Peter Angelsen ( SP) i det som da het Fiskeridepartmentet.

– Johannes kom fra solide fiskerirøtter i Øygarden der tradisjonen med å delta i fiskernes organisasjoner var viktig. Johannes tok først utdanning som siviløkonom ved NHH før han etterpå tok skipperskolen og drev familierederiets ringnotfartøy «Siglar» på 80-tallet.Johannes hadde utenlandserfaring som fiskeristipendiat ved ambassaden i London. Han var fiskerirettleier i Øygarden kommune og hadde etter hvert mange verv i flere av fiskernes organisasjoner. I 2015 ble han æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Styreleder kondolerer

Nakken hadde også internasjonal erfaring.

– Den enorme fiskerikunnskapen Johannes hadde tilførte han Sildelaget og resten av næringen i stort monn. Johannes var høyt respektert blant sine kollegaer i næringen, både på land og sjø, her hjemme i Norge og i utlandet. Jeg kjente Johannes som yrkesbror på havet og senere som organisasjonsmann. Han gjorde en flott jobb i mange år for Sildelaget og for oss fiskere. Jeg vil på vegne av fiskerne rette en stor takk til Johannes og vi sender våre dypeste kondolanser til familien hans, sier Lars Ove Stenevik, nåværende styreleder i Sildelaget.

Nakken ble i 2015 utnevnt som æreskar av Norges Fiskarlag for sin lange tjeneste for land og hav.