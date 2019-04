Jonas svarer Røst-Ordføreren: Jeg kommer!

AP-leder Jonas Gahr Støre vil vurdere innspillet fra Tor Arne Pedersen.

Tor Arne Pedersen, ordfører i Røst, går i et debattinnlegg ut mot Arbeiderpartiet og den manglende interessen han mener partileder Jonas Gahr Støre la for dagen under partiets landsmøte. Nå har ordføreren fått svar fra Støre:

‹‹Takk for hyggelig påskehilsen, og takk for mer alvorlig tekst i vedlegg.

Det du skriver om fisket utenfor Røst nå skal jeg dele med mine kolleger ansvarlig for fiskeripolitikk i stortingsgruppa for å se om det er noe vi bør følge opp videre.

Så til min tale: Som jeg har understreket til mange innen norske fiskerimiljøer etter talen - det var ingen generell tale om fremtidsnæringer, der jo fiskeriene i alle sine former har en så ledende posisjon - fra fisket i dine havområdet til oppdrett og akvakultur. Det snakket vi mye om på andre deler av landsmøtet.

Min tale hadde fokus på næringspolitikk ved at jeg omtalte hvilke industrier vi kan bygge opp og som samtidig kunne kutte i klimagassutslipp. Som aluminium som med norsk kraft og avansert teknologi kan produsere med en brøkdel av utslippene fra andre land. Eller en skognæring der vi bør kunne få norsk produksjon av materiale til husbygging - eller elektrifisering av kystflåten.

Jeg så at noen med en gang gjorde det til et poeng at jeg ikke nevnte fisk. Som jeg jo snakker om i så mange andre sammenhenger! Og som jeg nevnte i feler av mine andre innlegg under landsmøtet. Verdt å nevne at det også var mange andre viktige næringer for Norge som jeg ikke snakket om heller - fra reiseliv til teknologi på land - men talen handlet altså ikke om det!

Angående besøk til Røst kan jeg bare si at jeg fortsatt takker ja - og at vi vil finne en dato som passer - både deg og meg.

Så ønsker jeg deg og dine en god påske!››

Jonas