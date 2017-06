Jubel for storkontrakt

Jubelen sto i taket da Aukra Maritime klarte å hale i land kontrakten med å levere kraner til Aker Biomarines nye flaggskip. Ordren er på hele elleve kraner, og den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Aukra Maritime har inngått avtale med Vard Brattvaag om en omfattende leveranse av håndteringsutstyr til krillfartøyet som verftet skal bygge for Aker Biomarine.

Ordren er den største enkeltkontrakten Aukra Maritime har inngått siden oppstarten i 1998, og omfatter til sammen elleve kraner, herunder dekkskraner for åpne dekk, og kraner for innebygde dekk.

Prestisjeprosjekt

- Vi overdriver ikke når vi sier at vi er svært glade for å få muligheten til å levere vår teknologi til dette prestisjeprosjektet. Vi ser på avtalen som en anerkjennelse av våre løsninger og kompetanse, sier daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime.

Det nye krillfartøyet, som har en verdi på om lag en milliard norske kroner, er 130 meter langt og skal utstyres med det siste og beste innen miljøvennlig teknologi. Båten skal leveres fra Vard i slutten av 2018, og er forventet å være i full drift i Antarktis i 2019.

Bærekraft

Aker Biomarine har siden etableringen i 2006 lagt vekt på bærekraftig krillfiske, og har gjennom selskapets historie blant annet jobbet tett sammen med WWF i Norge (WWF Verdens naturfond).

- Krillfisket i Antarktis er et av verdens mest bærekraftige fiskerier, og Aker BioMarine håper igjen å sette en ny standard for bærekraftig høsting av havet med dette nye fartøyet. Med norsk kunnskap og ny teknologi vil vi redusere vårt karbonavtrykk ytterligere, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine.

Skreddersøm

Leveransen fra Aukra Maritime består i hovedsak av fire dekkskraner som skal benyttes på fartøyets øvre dekk, samt fem mono-railkraner og to gantrykraner (skinnegående takmnonterte kraner) for innebygde dekk. Gantrykranene leveres med innebygde antikollisjonssystemer.

- Vi har jobbet lenge med å få til en skreddersydd pakke som passer til Aker Biomarines spesielle behov. Løsningene er utviklet i et tett samarbeid med mannskap fra Aker BioMarine og ingeniører fra Vard-gruppen, forteller Rindarøy i Aukra Maritime.

- Det at våre fartøy har en kontinuerlig drift på ti sammenhengende måneder uten å være i land, gjør at vi setter driftssikkerhet og funksjonalitet særdeles høyt. Aukra Maritimes gode renommé, sammen med evnen til i samarbeid å finne gode løsninger, gjør oss overbevist om at vi har funnet rett leverandør, sier Frank Grebstad, Operation Manager i Aker Biomarine.