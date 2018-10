Jubler for Øksnes

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er fornøyd med at Øksnes kommune nå sier klart nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Spørsmålet var oppe i siste kommunestyre, og endte med et klart nei til konsekvensutredning.

- Det er et viktig og klokt vedtak. Ren og bærekraftig matproduksjon blir stadig viktigere i dagens verden. Den fisken som landes i Øksnes er av førsteklasses kvalitet og den er i særklasse når det gjelder produksjon med minimale klimaavtrykk. Mer bærekraftig mat finnes ikke, sier Odd Arne Sandberg, Leder Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Folkeaksjonen mener at riktig satsing og fokus kan gi mange flere arbeidsplasser med utgangspunkt i rene hav og vårt gode omdømme.

- At Øksnes kommune legger bort kravet om å starte en åpningsprosess med en konsekvensutredning etter petroleumsloven et er et viktig signal om at det fortsatt skal være de sjørett næringene og matproduksjon regionen skal satse på i framtiden.

Man må lytte til fiskerne og forskerne. Seismikkskyting og arealkonflikter gjør sameksistens mellom olje og fisk umulig, Havforskningsinstituttets klare råd om ikke å starte petroleumsvirksomhet her på bakgrunn av de helt spesielle produktive havområdene må følges.