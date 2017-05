Juksafisket tatt av vinden

Juksafiskerne kunne bare levere helt minimale fangster sist uke på grunn av været. Totalt ble fangstene nærmest halvert i forhold til uken før.

Foto: Øystein Ingilæ

Råfisklagets totale omsetning i uke 18 nådde 156,8 mill kroner (foreløpig tall), der norske landinger bidro med 136,6 mill kroner (91,2 fersk/45,4 mill kroner fryst), mens tre russiske frysetrålere stod for 20,2 mill kroner hvorav 1.600 tonn torsk utgjorde 18,1 mill kroner, skriver råfisklaget i sin siste fangstrapport.

Halvert

Dermed endte man på bare halvparten av omsetninga man hadde uka før som med mer oppdaterte tall ser ut til å ende på hele 377,3 mill kroner, fordelt med 286,8 mill kroner på norske (176,2 fersk/110,6 fryst) og 90,4 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter.

Også i forhold til fjorårets uke 18 kom vi denne gang dårligere ut, da nådde totalen 217,9 mill kroner, fordelt med 164,8 mill kroner på norske båter (89,8 fersk/75,0 fryst) og resterende 53,1 mill kroner var det utenlandske båter som stod for.

Blåste bort

I rapporten fastslås det at kysten var preget av vind det meste av uka, med kaldvær og tett mellom «snyelingan». Det hadde mye å si for fisket, spesielt for den minste flåten. Dette resulterte bl.a. i at torskekvantumet levert av juksaflåten ble redusert til et minimum, bare 100 tonn mot 1.250-1.300 tonn de to foregående ukene. Det meste av de 4.280 tonnene med fersk torsk var tatt på snurrevad, nærmere bestemt 3.460 tonn. Deretter fulgte 330 tonn tatt på garn, 310 tonn på line/autoline, mens en tråler leverte 70 tonn fersk torsk. Det meste av den ferske torsken var levert i Finnmark, med 1.260 tonn i øst- og 2.190 tonn i vestfylket. Videre var 600 tonn fersk torsk levert i Troms, vel 100 tonn i Vesterålen og 90 tonn i Lofoten/Salten.

Ingen sei i nord

Av et ferskseikvantum på nær 1.200 tonn var 530 tonn tatt på not og levert 3 kjøpere på Nordmøre. Her var det 4 båter med leveranser sist uke. Ennå ingen leveranser av notsei i nord. For øvrig var 570 tonn sei tatt på snurrevad, av det var 120 tonn levert i Øst-Finnmark, 170 tonn i Vest-Finnmark og 270 tonn i Troms.

Også når det gjelder ferskleveransene av hyse, var det meste tatt på snurrevad, nærmere bestemt 540 tonn av totalen på 610 tonn. Snurrevadleveransene var fordelt med 400 tonn i Øst-Finnmark og 140 tonn i Vest- Finnmark.

1.380 tonn kvitlaks var levert av 6 båter til kjøpere på Træna, Rørvik og Smøla.

Når det gjelder omsetningen av fryst fisk, har de siste ukene for det meste dreid seg om hyse. I uke 18 var 1.430 tonn fryst hyse fordelt med 1.170 tonn på 5 trålere, 220 tonn på 3 autoline/line-båter, og 50 tonn på 2 snurrevadbåter. Av torskekvantumet levert fryst var 190 tonn fra én garnbåt og 100 tonn fra en autolinebåt, ellers mindre omsetning fra ei handfull trålere og et par snurrevadbåter. 2 båter med leveranse av fryst snøkrabbe.