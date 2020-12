Julestemt Sildesalgslag gir 150.000 kroner til tre organisasjoner

I julas ånd har Norges Sildesalgslag valgt å gi et økonomisk bidrag til tre ulike humanitære organisasjoner med stort spenn og internasjonalt tilsnitt.

– Sildelagets julestøtte 2020 går til tre foreninger som alle gjør et fantastisk jobb -hver eneste dag- for å gjøre livet lettere for mange mennesker, her hjemme og ute i verden, skriver de på sine nettsider.

– Viktig å bidra

– Vi i Sildelaget synes det er veldig viktig å bidra til disse organisasjonene og den utrolig flotte og nødvendige jobben de gjør i sine felt, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

For 2020 falt valget på Barnekreftforeningen, Røde Kors og Leger Uten Grenser som hver får en støtte på kr 50 000 fra Sildelaget.

Mer enn bare korona

– I år har Covid-19 pandemien fått mye oppmerksomhet. Da er det viktig å huske at det er mye nød og behov for hjelp andre steder og med andre sykdommer. Her gjør disse organisasjonene fantastisk arbeid og vi er stolt og glad av at våre medlemmer, ansatte og styre ønsker å bidra til dette, sier Oma.