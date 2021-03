Juviksilda ble satt pris på

Fra gammelt av har sild vært sikringskost i Norge. Fisken har om gjennom mange magre år sikret mat på bordet på flere måter, både som mat, som arbeidsplasser, som handelsvare og som en kraftig drivkraft i utvikling av vår kystkultur. De siste årene har silda nesten forsvunnet fra norske kjøkken, samtidig som at både Danmark og Sverige hyller råvaren. Det har Juviksild gjort noe med! De har løftet havets sølv opp på den plassen den fortjener, som en Spesialitet. Det melder Stiftelsen Norsk Mat i en pressemelding. - Jeg har fått et utrolig kjekt oppdrag. Det er bare helt fantastisk. Og jeg er så utrolig stolt som ordfører at jeg kan få være en del av dette, sa ordfører Odd Jørgen Nilssen i Aukra kommune da han kunne tildele Spesialitetsmerket til kryddersilda fra Juviksild. – Fagjuryen til Spesialitetsmerket har bare gode ord om kryddersilda fra Juvik, både i smak og håndverk. Så her skjønner jeg at jeg bare kan glede meg, smilte ordfører Nilssen. Men gledet han seg egentlig? Etter at han hadde fått smake på kryddersilda både en og to og tre ganger innrømmet nemlig ordføreren at han ikke var særlig glad i sild, men at han nå faktisk var omvendt; - Nå skal jeg jammen serverer Juviksild i helga! Prisvinnende sild Familiebedriften Juviksild har produsert sild gjennom tre generasjoner. I 2018 tok bror og søster, Jon Ragnvald og Hanne Cecilie Sporsheim opp igjen produksjonen i familiens lokaler i Juvika. I 2020 mottok Juviksild Matspireprisen, og no kan dei skilte med nok ein pris: Spesialitetsmerket. 3 måneder lang modning For søskenparet, Jon Ragnvald og Hanne Cecilie, hos Juviksild betyr Spesialitetsmerket mye. – Det å bli anerkjent som en Spesialitet betyr at vi er en særegenhet og at vi skiller oss ut. Jeg er utrolig glad for at Spesialitetsmerket har valgt å legge merke til silda vår. Kryddersilda vår er en spesialitet vi har jobbet mye med, fortalte Hanne Cecilie. -En annerkjennelse på den jobben vi har gjort med å løfte silda, la Jon Ragnvald til. Hos Juviksild bruker de høstfanget NVG-sild med optimal kvalitet og fettprosent. Etter tradisjonell modning, som er opp til 3 måneder i kjølelager, tilsettes en helt unik lake og krydderblanding. Dette gjør at salt trekkes ut av silda til riktig tid, og kryddersmakene forsterkes slik at Juviksilda får akkurat den riktige smak og konsistens. – Juviksild fortjener stor applaus! De treffer helt klart på målet sitt; når man først har fått smaken, så kan man nesten ikke stoppe å spise den fantastiske kryddersilda, stråler fagsjef Dagfinn Pedersen i Stiftelsen Norsk Mat, som har ansvaret for det offisielle merket Spesialitet.