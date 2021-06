Kalypso klar for fiskefeltene

- Vi klarer oss bra, har rikelig å gjøre, sier styreleder Reidar Håvik til Kyst og Fjord. «Kalypso» ble påbegynt i desember i fjor, og ferdigstilt for et par-tre uker siden. Onsdag i forrige uke tok reder Nils Martin Solbakken nybåten fra verftet på Gurskøya på Sunnmøre hjem til Storebø i Austevoll. Det har ikke lyktes Kyst og Fjord å komme i kontakt med Solbakken.

Garn og line

Båten er utstyrt for garn og linedrift, og ble etter selve bygginga sendt til Smådal Mek på naboøya for dekksutrustning, før den returnerte til verftet der overleveringa skulle finne sted. Det skjedde altså midt i forrige uke, uten anmerkninger fra kunden, konstaterer en fornøyd styreleder.

Tredelt lasterom

Båten har en bredde på 4,05 meter og et tredelt lasterom. Hovedrommet er på 12 kubikkmeter, mens hver av sidetankene er på 1,9 kubikkmeter. Også Solbakkens bror, Helge, skal kjøpe en identisk båt med samme lengde. Arbeidet er påbegynt og båten leveres formodentlig mot slutten av året. De to driver selskapet Promar AS, sammen, stiftet i 2018, der Helge er daglig leder og Nils Martin er styreleder. I 2019 omsatte selskapet for 3,5 millioner kroner, og kom ut med et mindre underskudd.

Totalskadd av storbrann

Proas ble rammet av en voldsom brann i februar i fjor, der produksjonslokalet ble totalskadd. Det ble også en nesten ferdig båt som stod inne i produksjonshallen. De ansatte kastet seg rundt, flyttet produksjonen til et ledig industribygg noen kilometer unna, og fortsatte umiddelbart med å bygge båter.

- Det er fortsatt noe som bør gjøres med lokalene, men nå er det ikke noe som haster. Renovering av kontorene og forlenging av slipen står på lista, og så ønsker vi oss en hall nummer to. Fire båter samtidig

Men om det blir noen hall, er for tidlig å si, sier Håvik.

- I vinter var vi i gang med fire båter samtidig, og arbeidsmiljømessig ville det vært fint om vi kunne flyttet deler av produksjonen over i egne lokaler. Det ville blitt fredeligere.

- Vi var heldige. Disse lokalene hadde stått tomme i et par år, etter at arbeidstreningssenteret som tidligere holdt til der hadde bygget nytt. Opprinnelig var det kraftselskapet som eide bygget. Vi kunne flytte rett inn i full fart og sette i gang, uten noen slags formaliteter. Deretter kjøpte vi eiendommen, støpte gulv og lagde slip. Mye har skjedd på dette året, men nå tror vi at vi går roligere dager i møte.

