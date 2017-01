Kan bli historisk dom

Hvem har rett til å tillate fiske etter snøkrabbe i Svalbardsonen, Norge eller EU? Vi går mot en historisk rettssak om langt mer enn krabbe og du kan først som sist lære deg navnet; «Senatordommen».

Foto: Dag Erlandsen

Det var for en drøy uke siden at det latviske krabbefartøyet «Senator» ble tatt for ulovlig fiske etter snøkrabbe i vernesonen rundt Svalbard. Problemet er at EU er uenig med Norge om hvorvidt «Senator» har gjort noe galt. Før nyttår listet unionen opp 16 navngitte båter, som man mener har rett til å fiske krabbe i Svalbardsonen. En av dem er «Senator».

– Vi er i en dialog med EU om dette, og det er ikke på denne måten man forhandler, sier fiskeriminister Per Sandberg til NRK.

2600 krabbeteiner

Da «Senator» ble tatt av Kystvakten med 2600 krabbeteiner midt i vernesonen, nektet fartøyet å etterkomme ordren om å trekke seg ut. Dermed ble fartøyet tatt i arrest og oppbragt til Kirkenes. Nå har Finnmark politidistrikt kommet til at rederiet må betale inndragning på 1,5 million kroner. Det høye kravet er grunnet i det store antall teiner som «Senator» hadde satt ut. Rederiet får også en bot på 150 000 kroner, mens kapteinen må tåle en bot på 50.000 kroner. Bøtene blir etter all sannsynlighet ikke vedtatt, og en evt rettsak vil da bli berammet.Dommen blir etter all sannsynlighet anket.

- Dette kan ende med en historisk dom der man vil kunne få avklart sokkelproblematikken generelt, og sokkelen under Fiskevernsonen spesielt Svalbardsonen, sier avdelingsleder for Kystvaktens operasjonsavdeling, Morten Jørgensen, til Kyst og Fjord. Og bekrefter at dette kan bli en internasjonal rettssak med internasjonal interesse som det vil kunne ta år lang tid å avgjøre.

Rett til krabbe og olje

Rettigheter til fisken i Svalbardsonen er for lengst avklart. Men rettigheter til bunndyr som ikke svømmer fritt i vannmassene sorterer i en helt annen juridisk kategori; den samme kategoriene som retten til olje og andre ressurser på bunnen. Og da er det andre regler som gjelder, regler som til dels aldri har vært avklart i rettsapparatet. Nå er det tid for å avklare.

Snøkrabben har mye til felles med sin slektning kongekrabben, den store forskjellen er at den befinner seg mye lenger nord i Barentshavet, til dels så langt nord at den er utenfor Norges 200-milssone.

Krabben har kommet østfra, ble plutselig funnet av pionerfiskere etter år med leting, har krabbet seg over den tidligere gråsonen og gjennom prinsipielle avgjørelser i Råfisklagssystemet og har vært sentrum for lysende framtidsscenarioer blant annet i Sintef, som drømmer om krabbemottak på Svalbard.

Men før drømmene kan realiseres må man få svar på hvem som har rett til å fange den.