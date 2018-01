Kan bli straffet for å hjelpe til

Sjøfartsdirektoratet vurderer å gi skyhøye gebyrer til brødrene Odd Inge og Terje Viken i Roan. Årsak: De stilte med fiskebåter for å transportere folk forbi et rassted.

I brev til de to brødrene har direktoratet varslet overtredelsesgebyrer på henholdsvis 100.000 og 74.000 kroner, fordi de to fiskefartøyene ikke har passasjersertifikat. - Det er nødvendig ut i fra allmennpreventive hensyn å reagere på nevnte overtredelse, for å sikre respekt for sertifikatkravene, skriver direktoratet i varselbrevene.

De to fiskefartøyene inngår i kommunens beredskapsplaner, godkjent av fylkesmannen og utprøvd gjennom øvelser, der nettopp ras har vært det store scenariet. Følgelig var både kommunen og brødrene forberedt da et steinras sperret fylkesvei 14 forbi Berfjorden 6. desember 2016. Veien er kommunens hovedpulsåre, men takket være brødrene kunne både sykehjemmet, skolene og lakseslakteriet holdes i drift.

Men direktoratet er ikke veldig imponert, og påpeker at «brudd på passasjersertifikatplikten har høy alvorlighetsgrad». - Å sørge for at skipet har de påkrevde sertifikater er en sentral plikt for rederiet. Formålet med krav for å få sertifikat sikrer en minstestandard for å ivareta liv, helse, miljø og sikkerhet, skriver direktoratet, som anser det som skjerpende at fartøyene ble brukt i forbindelse med skoleskyss.

Odd Inge Viken (52), som også er leder i Roan Fiskarlag, synes hele saka er trasig. - Blir dette stående, er det jo ingen som tør å gjøre en ekstra innsats i en krisesituasjon, sier han til Kyst og Fjord.

Saken er ennå ikke avgjort, og kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet understreker overfor Kyst og Fjord at dette bare er et varsel og sier at Sjøfartsdirektoratets reaksjonsform overfor brødrene er helt rimelig.

- Vi varsler gebyrer og gjennomgår deretter alle innvendinger, nettopp for at de som blir forelagt gebyret skal få anledning til å forsvare seg, sier han.

