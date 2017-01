Kan bli til store verdier

Krabbeskallene som dumpes kan bli til store verdier, dersom man finner en metode til å hente ut proteiner, fett og biopolymerer som er inne i skallet.

– Mye av biomassen fra krabbene blir bare kastet nå, men det er mye verdier i det. Det er både proteiner og fett, men også en del biopolymerer som er inne i skallet, sier forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker i Matforskningsinstituttet Nofima til NRK Finnmark.

Mange muligheter

Ifølge forsker Dragøy inneholder krabbeskallet flere stoffer som kan utnyttes i stede for at det blir dumpet i havet.

– Vi ser for eksempel på stoffet kitin, som er en polymer som kan brukes i alt fra kosmetikk til linser.

NRKs gjennomgang av alle de 21 innvilgede søknadene oppsummerer en total dispensasjon for dumping av 5.470 tonn krabbeskall. Ifølge seksjonsleder ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Magnus Jakola-Fjeld, utnytter ikke bedriftene rammene for dumpingstillatelsene fullt ut, slik at det totale kvantumet som faktisk går på havet ikke har vært like stort som tillatelsene åpner for.

Har testet biotek

Håkon Yngve Karlsen i North Cape Kingcrab sier dagens situasjon ikke er heldig, både fordi man har kostnader med å frakte skallene ut til dumpeplassene, men også fordi det handler om en ressurs som kunne vært utnyttet. Men dette har ikke vært enkelt å få til.

Håkon Yngve Karlsen

- Vi undersøkte med firmaene som jobber med å utvinne enzymer og andre stoffer. De vi har vært i kontakt med har kjørt forsøk, men har ikke klart å ta ut noe av verdi av skallene. Vi har nå opprettet kontakt med en norsk aktør bransjen som ser på muligheten for å bruke det til en annen type bioteknologisk utnyttelse, sier Karlsen som er optimist.

- Vi ønsker jo å ha inntekter på alt vi har med å gjøre og hvis det er verdier i skallene, må vi jo prøve å gjøre det riktig.

Kalk til landbruket

Hvis man ikke lykkes med biotek-utnyttelse av skallene, vil det alltids være mulig med en lavteknologisk variant.

- En annen mulighet er selvsagt å male skallene opp og bruke dem til jordforbedring. Det er jo kalk, dette her, og det følge ikke mye annen biologisk masse med her, for det fjerner vi, eller lager andre produkter av.