Fiskere som satser på el-sjarker kan få solide tilskudd.

Enova har et støttetilbud på 18.000 kroner per kWh batteri. Det vil si at de kan gå dekket opptil 50 prosent av installasjonen. Her er Finn Tore Franzens erfaringer etter at han tok el-framdrift i bruk.