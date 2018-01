Kan ha løst rekeproblem

Rekebedriften Finny Sirevaag i Rogaland har i samarbeid med Fiskeridirektoratet løst problemet med utsortering av småreker og glassreker.

I en pressemeling fra Fiskeridirektoratet fremgår det at dyphavsreker (pandalus borealis) og hvitreker (glassreker), er biprodukter av rekefisket som hittil i stor grad har blitt dumpet på havet fordi det har vært nærmest umulig å få slike reker i produksjon og omsatt.

Reker som blir fangstet i Skagerrak og i Nordsjøen går enten til koking eller til lakeproduksjon. De store rekene blir kokt om bord i fartøyene og oppnår en betydelig høyere pris enn mindre reker som blir maskinpillet og lagt i lake ved anlegg på land. En tredje gruppe reker har enten vært for små for maskinpilling eller at det har vært for mye innblanding av hvitreker som hittil ikke har vært kommersielt interessant. Disse er blitt dumpet i havet, noe som ikke er i tråd med god ressursutnyttelse, heter det i pressemeldingen.

– Det har vært stor oppmerksomhet knyttet til rekefisket i sør de siste årene og Fiskeridirektoratet har sammen med næringen forsøkt å finne løsninger på de utfordringene dette fisket har hatt, spesielt med tanke på dumping av småreker. Dette har også miljøvernorganisasjonene vært opptatt av. Fiskeridirektoratet disponerer årlig midler som kan brukes til gode tiltak som redskapsopprydning og redskapsutvikling. I 2017 gikk vi derfor inn med 500.000 kroner i et prosjekt ved Finny Sirevåg AS for å finne en metode for å ta imot og nyttiggjøre oss de rekene som hittil har vært uinteressante, sier seniorrådgiver Robert Misund i Fiskeridirektoratet.

Maskinen som Finny Sirevaag har fått oppjustert i samarbeid med produsenten Tomra kan nå optisk lese både farge og størrelse på rekene som kommer inn i fabrikken fra fartøyer som lander reker og kan dermed sortere ut de aller minste rekene og hvitrekene slik at også disse kan inngå i produktsegmentet til fabrikken. De minste rekene kan pilles og legges i lake som litt større reker i dag, mens hvitrekene blir sortert ut og kan tørkes og males opp til mel som igjen kan brukes i for eksempel kosttilskudd.

Finny Sirevaag AS ser for seg nye muligheter for å utvide markedet til langt flere forbrukere ved at de minste dyphavsrekene og hvitrekene nå kan benyttes til et høyverdi produkt i stedet for at denne delen av fangstene tidligere har gått som utkast.

– Med denne løsningen vil rekefartøyene kunne levere all fangst, men vi vil fremdeles kunne ha utfordringer knyttet til utkast med utgangspunkt i den store variasjonen på prisen for de ulike størrelsen på reker, spesielt for år det er liten kvotetilgang, sier Misund.

Store reker som blir kokt om bord oppnår gjerne både 8 og 9 ganger høyere pris enn små reker til bruk i lakeproduksjon. Reker under en gitt størrelse, ca 6,5 cm, har i liten grad blitt landet, da de som regel har blitt utsortert om bord og blitt dumpet. Dette gir insitament til såkalt «high grading» ved at dette produktet dermed ikke blir ført på sluttseddel.

– Fiskeridirektoratet har foretatt målinger som viser fangstsammensetninger mellom ulike størrelsesgrupper av reker. For å redusere faren for utkast har Fiskeridirektoratet fulgt opp arbeidene med utvikling og testforsøk med bruk av sorteringsrist (Tryggrist-konseptet) for å skille ut småreker fra fangstene, og har i tillegg iverksatt andre tiltak som midlertidig stenging av felt, såkalt RTC (Real Time Closure), med for mye småreker. Fiskeridirektoratet kan tillate fiske innenfor RTC områder dersom det er innmontert seleksjonssystemer for utsortering av reker under minstemål, sier Misund.

Løsningen som nå er utviklet av Finny Sirevaag og Tomra vil, sammen med reguleringstiltak som RTC (Real Time Closure) og bruk av sorteringsrist med optimal spilavstand, kunne føre til et mer bærekraftig rekefiske og at fisket vil kunne imøtekomme kravene til ulike sertifiseringsordninger som MSC (Marine Stewardship Council).