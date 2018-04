Kan ikke flykte nordover

Polartorsken og andre kaldtvannsarter kan ikke flykte videre nordover når havet blir varmere. Forskernes krafttak starter til sommeren.

Foto: Havforskningsinstituttet

– Isen smelter, og nye områder blir tilgjengelig. De artene vi er vant til å høste, trekker nordover. Det gjør at det blir en interesse for å bruke områder vi ikke har brukt før, og de områdene har vi ikke nok kunnskap om, sier Marit Reigstad, professor i marin økologi, til NRK.

Reigstad leder prosjektet «Arven etter Nansen», som er krafttak for norsk havforskning. 130 forskere og 50 stipendiater skal de neste fem årene granske alle deler av økosystemet i Barentshavet, som er i ferd med å bli varmere.

Når vannet i det grunne og næringsrike Barentshavet blir varmere, kan ikke arktiske arter svømme videre nordover. Polhavet er altfor dypt til at de kan leve der.

Fortrengt og spist

– Vi vet ikke hvordan det går med alle artene, men for eksempel polartorsk og en del andre arktiske fiskeslag har det blitt mindre av etter hvert som torsk og hyse har bredt seg videre nordover, sier Reigstad.

Polartorsken vokser opp i hulrom i havisen. Da er smeltende is dårlige nyheter. Polartorsken er en nøkkelart i økosystemet, og viktig mat for andre fiskearter, for sjøfugl og sel – og dermed indirekte for isbjørn.

Fanget på grunna

– Man skulle kanskje tenke at artene som lever i det nordlige Barentshavet fra før, bare kan trekke enda lenger nordover og ta i bruk det store Polhavet, sier Reigstad.

Men det går ikke. For Barentshavet er grunt og næringsrikt, mens Polhavet stuper ned til 3000–4000 meters dyp.

– Det har veldig stor betydning for artene som finner mat på havbunnen eller lever hele eller deler av livet sitt nær bunnen. I polbassenget er det så dypt at det er lite mat som går ned til havbunnen. Det er helt andre organismer som trives i dyphavet enn i sokkelområdene.