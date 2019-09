- Kan ikke ta privilegiene for gitt

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, advarer mot å ta dagens privilegier for gitt. Han frykter at de omfattende endringene næringen står overfor i ytterste konsekvens kan sette deltakerloven på spill.

Det mener han vil være kroken på døren for fiskerinæringen slik vi kjenner den i dag.

- Vi må vokte oss vel for å ta privilegiene våre forgitt. Uten deltakerloven i ryggen vil ikke fiskeren lengre disponere over fiskeressursene. Krefter som gjerne vil inn og overta retten til å høste av havet disponerer langt større økonomi enn det vi fiskerne representerer. Helintegrert og vertikalt integrert, det er det mange helst ser at vi blir, vi fiskere, framholdt Hansen i sin åpningstale til årsmøtet I Fiskarlaget Nord.

Her pekte han på mange av forslagene i meldingen som han frykter kan føre denne veien.

Må tenke på neste generasjon

Under årsmøtet som gjennomføres i Tromsø torsdag og fredag, får kvotemeldingen en sentral rolle. Årsmøtedelegatene skal være med på å forme Fiskarlaget Nords synspunkt på meldingen som vil få en avgjørende betydning for framtidens fiskerinæring.

I åpningstalen advarte Hansen mot å komme opp i en situasjon der økonomiske muskler avgjør for hvor fisk skal leveres, og hvem som skal kunne levere den.

- Vi bør også ha i tankene neste generasjon fiskere. Det må være et mål å bygge en kystfiskeflåte som også morgendagens fiskere kan komme opp og overta, slik at den aktive og selveiende fiskeren forblir en del av den norske fiskerinæringen.

Fiskarlagslederen oppfordret samtidig til å lytte til dem som er avhengige av, og som har forventninger til kystfiskeflåten, både i kystsamfunn og industri, når Fiskarlaget Nord nå skal ta stilling til hvordan man ønsker et nytt kvotesystem utformet.

Fiskarlaget må endres

Fiskarlagslederen kom selvsagt ikke utenom organiseringen av Norges Fiskarlag i sin åpningstale. Organiseringen vår en sentral plass under årsmøtet, ikke minst etter at administrasjonen i forkant har gått ut og advart mot dagens organisasjonsmodell der den minste flåten har tapt sin styrke til fordel for de største.

- Som vi og skal diskutere i morgen så gjelder dette mer enn noen gang Fiskarlaget Nord direkte, nå er vi i konkurranse også internt i Norges Fiskarlag og vi må innta en ny posisjon, framholdt Hansen til organisasjonsdebatten som står på dagsordenen fredag.

Styrelederen mener utvikling man har sett i Norges Fiskarlag i ytterste konsekvens kan utfordre den legitimitet organisasjonen har.

I åpningstalen var han helt klar på at det raskt må store endringer til.

- Jeg vil si vi er i en situasjon hvor vi enten omstiller, eller så risikerer vi å forvitre.

- Og da snakker jeg om kystorganisasjonene generelt, framholdt Roger Hansen i sin åpning av årsmøtet I Fiskarlaget Nord.

Dermed la han grunnlaget for en debatt som sannsynligvis vil få store konsekvenser for Norges Fiskarlag den kommende tiden.