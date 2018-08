Kan knekke omdømmet for fisk

Daglig leder Nils Bøhmer i Bellona frykter mer at fiskeriene i Barentshavet kan få seg et renommé-knekk enn forurensningsfaren den forsvunnede atomdrevne russiske raketten representerer.

- Raketten vil ikke utgjøre noe mer enn en lokal forurensningsfare, og vil ikke påvirke fisken i Barentshavet, sier Bellona-lederen til Kyst og Fjord.

Til det er uraninnholdet i raketten for liten.

Kan skape negative holdninger

- Men renommé-messig kan det fort skje at man får en knekk. Barentshavet er kjent for å ha en god kvalitet på fisken og et godt oppvekstområde for fiskebestandene. Dersom det skulle stilles spørsmål ved dette, vil det kunne få negative konsekvenser, sier Bøhmer.

Han framholder at spesielt japanerne er opptatt av matvaresikkerhet. Og dersom det skulle ryktes at en atomdrevet rakett er på avveie i viktige fiskeriområder, kan det raskt sette i gang en negativ omdømmespiral som i ytterste konsekvens kan være med på å senke prisene.

- Norge må si fra

Ifølge NTB ble den savnede raketten testet i november, og har dermed vært på avveie i snart ett år. Ifølge NTBs kilder forsvant raketten i Barentshavet nord for Norge og Russland. Tre fartøyer skal nå være på vei for å prøve å finne den, ett av dem utstyrt for å håndtere radioaktivt materiale.

- Etter det vi kjenner til er det gjennomført fire slike tester. I sum er det ikke så mange at det utgjør noen stor fare, men hvis russerne trapper opp slike tester må Norge si i fra at dette ikke er akseptabelt, sier Bøhmer.

Han mener det er særlig viktig ettersom Norge har brukt store ressurser på å renske opp i radioaktivt avfall på Russisk side.

- Da kan vi ikke akseptere at det nå trappes opp ny aktivitet som representerer nye avfallskilder, sier Nils Bøhmer.