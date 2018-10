Kan oppleve langvarig svikt

I verste fall kan havfiskeflåten risikere en redusert dekning i Barentshavet i seks - sju uker, fra og med 30. oktober, når gammelt og nytt satelittutstyr skal fases ut og inn.

Fra 30. oktober vil det bli redusert dekning via Inmarsat C i nordområdene, skriver sildelaget.

Fiskeridirektoratet opplyser ifølge sildelaget at Inmarsat C-dekningen vil bli redusert nord for 62 grader, Norskehavet og Svalbardsonen fra og med 30. oktober kl 11.00.

350 aktuelle fartøy

Informasjonen fra Fiskeridirektoratet kommer med referanse til rapporteringskrav og fiskerisporing. Inmarsat C er ett av kommunikasjonsalternativene for flåten i nordområdene og ifølge tall fra direktoratet er rundt 350 aktuelle fartøy utstyrt med Inmarsat C.

Bakgrunnen for varselet er utfordringer som kan oppstå med dekning når gammelt og nytt satelittutstyr skal fases ut og inn. I verste fall vil denne perioden vare i 6-7 uker og i flere uker kan norsk økonomisk sone i Norskehavet og Svalbardsonen komme til å være uten Inmarsat-dekning.

Overvåkningssenteret vil opplyse hver enkelt

Fiskeridirektoratet opplyser at overvåkningssenteret (FMC) vil overvåke situasjonen og kontakte det enkelte fartøy når de faller ut og pålegge disse manuell posisjonsrapportering inntil de eventuelt kommer i kontakt med annen satellitt (IOR).

«Når det gjelder pålagt rapportering av ERS-meldinger ser vi ikke for oss samme problem. Fartøy vil som oftest være utstyrt med andre kommunikasjonsbærere som kan benyttes. Uansett må norske fartøy registrere fangst og innsats i elektronisk fangstdagbok og sende disse slik det kreves i forskrift», skriver direktoratet i et informasjonsbrev til Norges Fiskarlag.

Fartøy som skal fiske i russisk sone etter 30. oktober bes for øvrig kontakte FMC før man går inn i sonen for å sjekke at sambandet er oppe, oppfordrer direktoratet.

Fiskeridirektoratet har også orientert norsk kystvakt om denne saken.