Kan skape trøbbel i nord

Selv om det er langt fra Berlevåg og Bodø til Birmingham og Brussel, kan Storbritannias utmelding av EU skape trøbbel for næringslivet i nord.

Foto: Øystein Ingilæ

Etter 45 års medlemskap er Storbritannia på vei ut av EU. I Nord-Norge kan både sjømatnæringen og reiselivet få merke konsekvensene av Brexit. Det viser en fersk rapport fra Sparebank 1 Nord-Norges nye nettsted Kunnskapsbanken.

– Næringslivet i Nord-Norge er sterkt rettet mot eksport av varer og tjenester til utlandet. Dette har sikret fart i den nordnorske økonomien og skjermet landsdelen i perioder som har vært preget av nasjonal oppbremsing. Samtidig gjør det landsdelen sårbar for økonomisk uro og nedgang i andre deler av verden, sier Tom Robin Solstad-Nøis, direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Markets.

Nå har Storbritannias statsminister Theresa Mays framforhandlede utmeldingsavtale blitt nedstemt i det britiske parlamentet to ganger. Parlamentet har også vedtatt at de ikke skal gå ut av EU uten å ha en avtale på plass. Samtidig nærmer den fastsatte datoen for utmeldingen seg med stormskritt.

– Britene skulle egentlig være ute av EU 29. mars. EU har gått med på en utsettelse, med det er foreløpig svært usikkert hva som skjer videre. Det gjenstår fortsatt å få flertall for en avtale i det britiske parlamentet, sier Markets-direktøren.

Kan bli dramatisk

Hvis britene lykkes med å stable en slik avtale på beina, kan man trolig unngå altfor store økonomiske skadevirkninger, både i Storbritannia og i EU. Om man derimot ikke skulle bli enige om en avtale, risikerer man en såkalt «hard Brexit». Da vil konsekvensene bli langt mer dramatiske, og vi vil merke Brexit også i Nord-Norge.

– Nord-Norge har et eksportrettet næringsliv, og Storbritannia er et viktig marked for mange av landsdelens største næringer. Noen av disse, som petroleumsnæringen, vil i liten grad berøres av Brexit. Sjømatnæringen i Nord-Norge kan imidlertid bli sterkt berørt, på kort sikt i form av tidskrevende grensekontroller ved eksport av norsk sjømat til Storbritannia og på lengre sikt i form av svekket tilgang til det britiske markedet, sier Solstad-Nøis.

Markets-direktøren peker også på at reiselivsnæringen i Nord-Norge kan merke følgene av en avtaleløs brexit i form av færre britiske turister i landsdelen.

Kunnskapsbanken

​​Brexit-rapporten er en del av SpareBank 1 Nord-Norges nye satsing på kunnskap om og for Nord-Norge.

– Vi ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap som videreutvikler Nord-Norge og som kan skape en modig og framtidsrettet agenda. Kunnskapsbanken er nettstedet med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge, sier prosjektleder og redaktør Audhild Dahlstrøm.