Kan søke om kompensasjon for karantenekostnader fra 10. mai

Karantenekompensasjonsordningen som skal kompensere bedriftene for kostnader de har hatt for utenlandske arbeidstakere i karantene åpner for søknader 10. mai.

Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Bedriftene har gjennom pandemien hatt store kostnader knyttet til innreisekarantene og smitteverntiltak for utenlandske arbeidstakere. Det er gledelig at ordningen nå åpner for søknader slik at vi kan hjelpe bedriftene i den krevende situasjonen de står i, ved å dekke noen av disse kostnadene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Tre tilskuddsperioder

Ordningen gir støtte til kostnader knyttet til gjennomføring av innreisekarantene. Det skal ytes en sats på 1.000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn i innreisekarantene, begrenset oppad av foretakets merkostnader. Kostnader som dekkes kan være matservering i karanteneperioden, leie av hotellrom, testing og andre smitteverntiltak etter covid-19-forskriften m.m. Det kan søkes om støtte for kostnader i tre tilskuddsperioder, hver på to måneder, fra 1. november 2020 til 30. april 2021.

Åpner for søknader 10. mai

Ordningen åpner for søknader 10. mai 2021, og det vil da være mulig å søke for samtlige tilskuddsperioder. Det er Brønnøysundregistrene som forvalter ordningen.

– Vi har nytt godt av erfaringene fra forrige kompensasjonsordning, og det gode samarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet, Arbeidstilsynet og revisor- og regnskapsbransjen. Nå er vi klare til å bistå næringslivet også med denne ordningen, og det ser vi fram til, sier direktør i Brønnøysundregistrene, Lars Peder Brekk.

Karantenekompensasjonsordningen er basert på automatisert saksbehandling, og de fleste vil derfor få svar etter kort tid. Søknaden må godkjennes av revisor eller autorisert regnskapsfører i forkant. Frist for søknader er 30. september.