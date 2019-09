Kantret - har 200.000 liter diesel ombord

Den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» har kantret. Ifølge NRK skal det være rundt 200.000 liter dieselolje om bord.

Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket inneholder skipet omlag 200 kubikkmeter dieselolje, altså 200.000 liter. Han sier til NRK at det er satt igang tiltak for å kunne begrense et eventuelt oljeutslipp.

Etter snart ett døgn hadde man ennå ikke fått kontroll over brannen om bord på den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» i Breivika i Troms. Derfor vurderte de allerede i natt å senke den. Nå like etter klokken 09 torsdag formiddag kantret båten.

Før tråleren veltet, fryktet Politiet at ammoniakktanken som er lokalisert bak i skipet skulle eksplodere, og valgte sent onsdag kveld å evakuere rundt 100 personer som bor i nærheten av brannstedet. Det er opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt den brennende tråleren.

Se brannen direkte her.

«Bukhta Naezdnik» hadde i morgentimene en kraftig slagside der den lå fortøyd til kaien. Fortsatt var brannen ikke under kontroll, og har røyklagt store deler av Breivika. Man fryktet at røyken ville skape problemer for bebyggelsen, og ikke minst Universitetssykehuset, som ligger like ved. Politiet og brannvesenet har vurdert flere muligheter for å sette en stopper for brannen, men på grunn av at røykutviklingen tiltar når vann sprøytes inn, har brannvesenet ikke gått så offensivt inn i brannen som man ellers kunne gjort, melder NRK.

Ifølge avisa Itromsø var et av alternativene - å taue den brennende tråleren ut på havet utelukket, fordi den er for ustabil.

Politiet har stengt all trafikk forbi området. Tråleren ligger like ved Tverrforbindelsen, et av byens mest sentrale trafikale knutepunkter, og situasjonen skaper derfor kaos over store deler av byen i morgentimene.

Politiet fikk melding om brannen ved 11-tida onsdag formiddag. Den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik» hadde et mannskap på 29 personer, og politiet hadde ved 12.30-tiden kontroll på samtlige av dem. 12 personer ble sendt til legevakta for en sjekk etter å ha inhalert røyk, to av dem ble holdt igjen for observasjon.

Brannen startet trolig foran i båten, der det brant i hydraulikkolje og trålposer som var lagret i baugpartiet.