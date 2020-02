Karls delikatesser er konkurs

Karl-Alberth Hansen i Tromsø gir opp fisk- og skalldyrutsalget, men fortsetter med mottak, foredling og grossistsalg.

Nå skal Hansen holde seg kun til det han kan, drive mottak, foredling og grossistsalg av sjømat, melder Fiskeribladet.

Tidligere denne måneden leverte Karl Albert Hansen inn oppbud for fisk- og skalldyrutsalget. Det åpnet er nå konkurs i butikken i Pyramiden kjøpesenter i Tromsdalen.

Til Fiskeribladet sier Hansen at kundegrunnlaget var for lite og at det er hard konkurranse i Tromsø. - Et rotterace, sier han.

I en pressemelding om oppbudet skrev Hansen blant annet følgende: «Kundemassen ble ikke som vi trodde, og den innskutte egenkapitalen forsvant fort. På de vel tre årene vi nå har drevet butikken har vi «vendt alle steiner» og frisk egenkapital er blitt tilført flere ganger».

Hansen skal nå tilbake til «det vi er gode på»; fiskemottak og foredling av sjømat og grossistsalg. Konkursen i Karls Delikatesser Tromsø AS berører ikke Karls Fisk og Skalldyr AS.