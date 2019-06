Kartlegger brislingen

«Kristine Bonnevie» er nå halvveis inne i sommerens brislingtokt i vestlandsfjordene

-Toktet er planlagt fra 22 juni til 1 juli og vi håper det er tid til å rekke over Sognefjorden, Nordfjord og Hardangerfjorden, sier forsker og toktansvarlig Cecilie Kvamme ved Havforskningsinstituttet til sildelaget.

Kvamme sier de vil sammenligne resultatene fra dette toktet med de som de har fra toktet i november-desember i fjor.

-Vi går i de samme områdene, så skal vi lage en rapport, et estmat og en råd til Fiskeridirektoratet før vi tar et møte med direktoratet og næringen i begynnelsen av august.

Ifjor var det fangstet litt over 1 300 tonn kystbrisling. Det var tatt litt over 100 tonn i Oslofjorden i januar, før det fra midten av september til begynnelsen av desember var tatt fangster i Hardangerfjorden, Sognefjorden og Trondheimsfjorden.