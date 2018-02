Kartlegger fiskerihavnene

På oppdrag fra Kystverket går Fiskeridirektoratet nå i gang med å kartlegge aktiviteten i Norges fiskerihavner. Det er blant annet med tanke på regionenes ansvars-overtakelse av disse om knappe to år.

Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Kystverket og Fiskeridirektoratet skal i et felles møte 5. februar diskutere veien videre i dette arbeidet. Alle fem regionene i begge direktoratene vil være involvert.

Det er avdelingsdirektør Vigdis Bye som leder arbeidet i Kystverket. Hun har ansvaret for avhending av fiskerihavner i etaten.

Totalvurdering

På spørsmål om hvilke kriterier som må oppfylles for at ei fiskerihavn i fortsettelsen skal ha en slik betegnelse svarer Bye slik:

- Det er ulike ting som legges til grunn. For eksempel hvor mange fiskere på blad A og blad B som sogner til ei havn. Det vil også telle med om det er næringsrelatert fiskeriaktivitet der. Når opplysningene er samlet inn, vil vi ut fra en totalvurdering konkludere hvor det er fiskerihavn og hvor det ikke er riktig å bruke dette utrykket, sier hun til Kyst og Fjord.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt mandat til arbeidet og dermed bedt om denne gjennomgangen.

Det er nå syv år siden sist gang de to direktoratene gjorde en ligende undersøkelse.

Havner med fysiske anlegg

- Kystverket vil identifisere alle statlige fiskerihavner i en felles oversikt, på tilsvarende måte som i 2011 da Fiskeridirektoratet ga Kystverket gode tilbakemeldinger, og som i ettertid har vært til stor nytte for Kystverket i det daglige arbeidet. Kartleggingen som Fiskeridirektoratet skal gjøre i denne omgangen vil kun omfatte de havnene som har fysiske anlegg, dvs. at rene utdypingshavner ikke tas med i Fiskeridirektoratet sin kartlegging, skrev Bye i et brev til Fiskeridirektoratet etter at de hadde hatt sitt første forberedende møte.

Til regionene

Bakteppet for dette er at regionene skal overta ansvaret for fiskerihavene etter 1. januar 2020. Gjennom denne kartleggingen vil de to statlige etatene sikre at det ikke blir overført havner til regionene som ikke oppfyller kriteriene for å være en slik havn.

Trolig vil Fiskeridirektoratet vil trenge om lag et halvt år på dette oppdraget.

- Vi er positve til å bidra i denne prosessen og hjelper gjerne Kystverket, sier Marianne Bø som leder arealseksjonen i Fiskeridirektoratet.