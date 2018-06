Kartlegging av avfall fra oppdrettsnæringen

Marin forsøpling er et økende miljøproblem, og Fiskeridirektoratet region Nord har derfor satt i gang med å kartlegge og registrere marin forsøpling fra akvakulturnæringen i Troms og Finnmark.

Foto: Illustrasjonsfoto

Hensikten er både å få mer kunnskap om omfanget av forsøplingen, og å kunne bidra til å iverksette tiltak knyttet til opprydding og drift av oppdrettsanlegg.

Norsk akvakulturnæring har rutiner for avfallshåndteringen sin, og selv om de bruker betydelige mengder materialer og utstyr, viser analyser av næringens avfallshåndtering at det er lite sannsynlig at norsk havbruk er en kilde til omfattende marin forsøpling.

– Fiskeridirektoratet er likevel kjent med at deler av det marine avfallet kan spores tilbake til sjøbasert akvakulturnæring, sier Otto Andreassen som er seksjonssjef ved kyst- og havbruksseksjonen i region Nord.

Hjelp fra kommunene

– Vi har derfor bedt alle kommunene i Troms og Finnmark om å gi oss tilbakemelding om marint søppel fra akvakulturnæringen, sier Andreassen.

– I første omgang ønsker vi å få opplysninger om større avfallskomponenter, som bøyer, rester av merder, flyteringer, gangbaner, fôrslanger, notposer, fortøyninger og så videre. Kunnskap om lokalisering av det marine søppelet er vi også interessert i – gjerne i form av avmerking på kart, bilder eller liknende.

- Dersom kommunene har kjennskap til hvor avfallet kommer fra, og eventuelle tips til hvordan dette kan fjernes, vil vi gjerne vite om det også.

Samarbeid med næringen

Flere kommuner og fylkesmannen i Troms har hittil engasjert seg i kartleggingen av marin forsøpling, og vi satser på at alle andre kommuner i våre to nordligste fylker vil gjøre det samme. Etter hvert som vi får tips er planen er å samarbeide med havbruksnæringa om innhenting av avfallet.