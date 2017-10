Kato mistet fremdriften

Den velkjente hvalbåten «Kato» fra Harøya utenfor Molde mistet sent i går kveld fremdriften, midt i Tjeldsundet. Heldigvis var kystvaktskipet KV «Svalbard» rett i nærheten.

Foto: Hvalprodukter

- Ikke akkurat det primære patruljeområdet for dette fartøyet, men hun er i her nærområdet akkurat nå for opptrening etter verkstedopphold. Litt flaks skal man ha, sier vakthavende operasjonsoffiser i Kystvakten, Rune Hansen.

Det snart 50 år gamle fartøyet var på tur gjennom Tjeldsundet da det rett sør for Tjeldsundbrua mistet all fremdrift. Mannskapet fikk dreggen fast i bunnen så de ikke skulle renne på land, og tilkalte hjelp. Den var ikke langt unna, og snart var mannskapet på landets eneste isbryter i full gang med å få lettbåt på vannet, for å feste sleper i hvalbåten. Det gikk helt greit, og problemet ble løst.

- En udramatisk episode, som KV Svalbard håndterte helt på egenhånd, sier Hansen. Feilen ble rettet og nå er fartøyet med kvote på torsk, sei og hyse på vei videre nordover.

I vår viste NRK et dokumentarprogram om hvalfangst, der nettopp «Kato» hadde en sentral rolle. Det kan du se her.