Kina er det største vekstmarkedet

Eksporten til Kina utgjør hittil i år en milliard kroner, og det gjør landet til Norges største vekstmarked for sjømat.

Kina tar imot fisk for langt større verdier enn den ene milliarden som nå feires, men dette er fisk som i all hovedsak foredles og reeksporteres. Landets egen import av norsk sjømat er fortsatt lav i forhold til potensialet, men nå ser Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina at ting er i ferd med å skje.

Det er laksen som leder an, med en vekst på 92 prosent, men det er også en positiv utvikling for andre arter. Eksporten av både makrell og kongekrabbe har mer enn doblet sin verdi sammenlignet med samme periode i fjor.

- Dette viser styrken i og rekkevidden av sjømatsamarbeidet mellom Norge og Kina. Stadig mer norsk sjømat blir eksportert til Kina og kinesere viser stor appetitt for en bredde av norske sjømatprodukter, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Til sammenligning er eksporten til Korea dobbelt så stor, 2 milliarder ved utgangen av september.