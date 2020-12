Kina krever listeføring av hele produksjonskjeden innen 8. januar

For at sjømatprodukte skal kunne eksporteres til Kina i 2021 må virksomhetene i verdikjeden være listeførte. En del fartøy må selv sørge for registrering. Fristen er 8. januar 2021.

Nærmere informasjon om hvem som må registrere seg framgår på Mattilsynet sine nettsider. Det er viktig å merke seg at også fartøy som allerede er listeført i Kina må registrere seg på nytt.

Salgslagene og Fiskeridirektoratet har sammen med Mattilsynet registrert fiskefartøy som regnes som primærprodusenter. Rederlag med slike fartøy kan forholde seg i ro. Ei liste over disse fartøyene er publisert her.

– Det er viktig at alle fiskefartøy kommer med på listene som sendes over til Kina. Alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet må aktivt registrere seg, og vi oppfordrer til å komme i gang med dette i god tid før fristen går ut. Videre bør fartøy uten godkjenningsnummer gå inn på lista over fartøy som regnes som primærprodusenter for å sjekke at de har kommet med, sier Sturla Roald, avdelingsleder i Fiskebåt.