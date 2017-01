Kina-tungt på Arctic Frontier

Kina deltar tungt på Arctic Frontiers i Tromsø. - Begynnelsen på noe vi vil se mer av i tiden framover, sier utenriksminister Børge Brende til NTB.

Foto: Regjeringen

Brende tror konferansen, som går i Tromsø denne uka, kan bli starten på viktige steg i normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge.

Nordområdekonferansen Arctic Frontiers har aldri før hatt så mange kinesiske delegater som i år.

På lista over de 22 kinesiske delegatene finner vi blant andre Kinas arktiske ambassadør Gao Feng og lederen for Europa-avdelingen i kinesisk UD, Liu Yu.

Etter det NTB får opplyst, er interessen blant kinesiske og internasjonale medier så stor at det er en utfordring for arrangørene å skaffe hotellrom i et Tromsø som i januar opplever høysesong for den rekordartede nordlys- og hvalturismen.

– Jeg er veldig glad for at Kina nå deltar tungt på Arctic Frontiers. Dette er begynnelsen på noe vi vil se mer av i tiden framover, en fordypning av samarbeidet med Kina knyttet til arktiske spørsmål, energi, klima og fred og forsoningsarbeid, sier Brende til NTB.

Han ser store muligheter i samarbeid med et Kina som også i den vanskelige perioden etter fredspristildelingen i 2010 har meldt seg på som en tung aktør i Arktis. Kineserne bygger isbrytere, har etablert fast forskningsstasjon i Ny-Ålesund og ville kjøpe private eiendommer på Svalbard.

– Det er store muligheter, og vi følger dette nå veldig tett. Dette er begynnelsen på et fordypet samarbeid ikke bare om Arktis, men om klima, energi og en økende interesse fra kinesisk næringsliv. Dette er bra også for norske arbeidsplasser, sier Brende.