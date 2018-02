Kinesere skal bygge Havfarmen

Nordlaks har inngått en avtale med det kinesiske verftet CIMC Raffles om bygging av den første Havfarmen.

– Dette er en stor milepæl i Havfarm-prosjektet, for Nordlaks og for norsk havbruksnæring. Avtalen sikrer oss prioritet og kapasitet hos verftet slik at målet om utsett av fisk i Havfarmen våren 2020 kan nås. Havfarmene skal bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i Norge, og vi er veldig fornøyd med at vi nå rykker et stort steg nærmere realisering, sier Inge Berg, som er gründer og sjef i Nordlaks.

Havfarmen, som er designet av NSK Ship Design, skal bygges ved verftet CIMC Raffles i Yantai, i provinsen Shandong i Kina. Verftet er spesialisert på offshore- og maritime konstruksjoner og har en av verdens største tørrdokker, med en lengde på 400 meter og en bredde på 120 meter.

– CIMC Raffles har levert en lang rekke store og kompliserte konstruksjoner. Vi så tidlig at dette verftet har en enorm kompetanse og erfaring, og vi ser frem til å kunne dra dem inn i prosjektet. Når de i tillegg leverer gode løsninger på byggeprosess, levering og ikke minst pris, så vant de frem i konkurransen mot 15 andre verft fra hele verden, sier Inge Berg.

Det er den første av to planlagte Havfarmer som det nå er inngått avtale om. Den stasjonære Havfarmen skal ligge i et havområde sør-vest for Hadseløya i Nordland, som hittil har vært umulig å utnytte til havbruk.

Sammen med andre tiltak som kortere produksjonstid i sjø og smartere bruk av tradisjonelle oppdrettsanlegg, er Havfarmene Nordlaks sitt bidrag til hvordan havbruksnæringen skal løse areal- og miljøutfordringene som har vært en begrensning på utviklingen av næringen.

– Nordlaks har hele tiden hatt et langsiktig perspektiv på utviklingen av selskapet. Men nå gjør vi et kvantesprang. Fortsatt vekst i norsk havbruksnæring avhenger blant annet av muligheten til å ta i bruk nytt areal. Alle snakker om at sjømatnasjonen Norge har et stort ansvar for å bidra til å dekke verdens økende etterspørsel etter sunn sjømat på en bærekraftig måte. Milliard-investeringen som vi gjør i Havfarmene er vårt bidrag, og jeg ser veldig frem til å samarbeide også med den dyktige staben i CIMC Raffles, avslutter Inge Berg.

Avtalen ble signert under et møte på Astrup Fearnley-museet i Oslo 13. februar. Verftet var representert blant annet ved Mr. Li Minggao, vice president i CIMC Raffles.

– CIMC Raffles er stolte over å ha vunnet denne kontrakten med Nordlaks. Den bærekraftige utviklingen av havbruksnæringen er viktig for Norge, men også for Kina og konsumenter over hele verden. Etterspørselen etter sunn sjømat er økende. CIMC Raffles ser frem til å ta del i prosjektet, til å lære av Nordlaks og til å gjøre vårt beste for å bidra til prosjektet og den bærekraftige utviklingen av havbruksnæringen i Norge, Kina og ellers i verden, sier Mr. Li Minggao, vice president for CIMC Raffles.