Kirkenes: russisk tråler med 26 ombord har kantret

En 53 meter lang russisk tråler kantret i Kirkenes i kveld. Nødetatene rykket ut med alle ressurser, og sikrer nå skadestedet.

Det er NRK Troms og Finnmark som melder dette.

Ulykken skal ha skjedd på verftet Kimek i Kirkenes, og det skal ha vært under utsetting av den 53 meter lange tråleren «Melkart» at uhellet skal ha skjedd. I følge nettstedet iFinnmark opplyser politiets operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm at den 53 meter lange båten skal ha stått i båtheisen da uhellet skjedde, og bikker nå slik at den ligger på siden.

Det skal ha vært et mannskap på 26 personer ombord da ulykken skjedde. Alle disse er gjort rede for, og politiet har gjort overflatesøk i området for å finne ut om det var flere personer involvert i ulykken.

De materielle skadene har man ikke oversikt over ennå, men politiet opplyser at de starter etterforskning av uhellet på vanlig måte.