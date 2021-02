Kjartan slipper nye krefter til

Etter å ha spist lunsj i lag i tre år i kontorfellesskapet, ble Kjartan Karlsen og Mats Nygaard Johnsen enige om at det var en god idé at sistnevnte skulle bli direktør for NSK Shipping. Ytterligere tre år senere er Kjartan enda mer sikker, og trer nå til side som direktør også i NSK Ship design.