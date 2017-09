Kjempeløft for Kvaløyvågen

Seksdobler frysekapasiteten. Joh H Pettersen AS tar et kvantesprang, når de nå investerer i et helt nytt fryselager og ny frysetunell.

Etter å ha strevet med gammelt utstyr i flere år, tar fiskeribedriften på Kvaløyvågen i Troms, et stort løft for å bytte ut den gamle fryseteknologien som har vært så dårlig at de har måtte videresende store kvanta fisk i sesongen. Til sammen vil selskapet investere i nytt utstyr for fem millioner kroner, noe som vil sørge for smidigere sesonger i årene framover. Samtidig vil de kunne kjøpe betydelig mer fisk enn dagens utstyr har tillatt.

Gått ut på dato

Daglig leder og eier av fiskeribedriften, Bengt Pettersen, kan notere seg flere gode sesonger de siste årene. Men oppgradering av anlegget skyldes ikke bare det, framholder Pettersen overfor Itromsø.

– Alt av utstyr har en utløpsdato. Datoen på vårt utstyr er oversteget fire fem ganger, for å si det slik. Det var på høy tid å investere i nytt, og nå passet det med lav aktivitet i noen høstmåneder. Uten en trygg økonomi hadde vi imidlertid ikke investert, erkjenner Pettersen overfor avisa.

Innfrysning på 30 tonn

Den nye frysetunnelen vil gjøre at Joh H Pettersen AS i framtiden vil kunne fryse inn 30 tonn fisk i døgnet. Det er seksdobling av dagens frysekapasitet.

– 30 tonn kapasitet er ikke uvanlig for et fiskebruk av vår størrelse. Også det nye fryselageret som har en kapasitet på 100 tonn er innenfor normalen. Mange har større lager enn oss, men vi øker handlingsrommet vårt voldsomt med økningen, framholder Pettersen.