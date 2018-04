Kjempeløft med ny teknologi

Med «ny» teknologi klarte de to autolinefartøyene «Hans» og «Odden» å øke verdien på fangsten med 25 prosent. Nå får båtene nøkkelrolle når Vardø Fiskeriservice AS åpner på Svartnes.

Foto: Kenfish

Prosjektet i Vardø er et resultat av et samarbeid mellom flere store utstyrsleverandører, som har blitt utfordret av Leif Inge Karlsen og rederiet Kenfish til å skalere ned og tilpasse produksjonsutstyr fra oppdrett til å passe om bord i båtene. Nå er de klar til å teste ut prosjektet i fullskala når de etablerer seg på Svartnes.

Oppdrettsteknologi

- Vi har fått med oss de ledende utstyrsleverandørene fra oppdrettsnæringa, så her har alle gode krefter fra oppdrettsnæringa gått inn for å heve kvaliteten på hvitfisk. Vi må sørge for at kvaliteten er jevn uansett når på året fisken er tatt. Man må kunne repetere og repetere, slik at kunden vet at de får det samme produktet hele året. Det er slik laksenæringa er bygget opp til det den er i dag.

- Og dette skal være mulig å få til også på villfanget hvitfisk?

- Ja, dette skal være mulig. Vi ser at med det beste fra leverandørindustrien og masse arbeid, så har vi faktisk kommet dit, sier Karlsen.

- Det er likevel utrolig krevende å komprimere ned oppdrettsnæringas teknologi til å fungere i nedskalert versjon. Videre må man trene mannskapet og få alt dette til å fungere i en båt med bevegelse. I den første båten har vi gjort så mange feil at vi bare har måttet gjøre alt på nytt, mens det har fungert bedre i nummer to.

Kraftig økning

Han slår fast at det er strevet verdt.

- På en seks ukers tur senhøstes fisket «Hans» og «Odden» for cirka tre millioner hver, og oppnådde en merpris på cirka 25 prosent i forhold til markedspris. Det dekker merkostnadene ved fangsthåndtering, alle driftskostnader og det gir oss en bedre bunnlinje, sier Karlsen.

