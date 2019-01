Kjøper Bøteriet

Mørenot tar et større jafs i Nord-Norge når de nå overtar Bøteriet på Steigen.

Bøteriet, som driver med service og reparasjon av utstyr til havbruksnæringen, har 20 ansatte ved et topp moderne anlegg i Nordfold i Steigen. Selskapet har vokst jevnt og trutt over flere år og nådde en rekordomsetning på nesten 35 millioner kroner i 2018.

- Beliggenheten er et knutepunkt i en viktig region. Ikke bare styrker oppkjøpet Mørenots tilstedeværelse i Nord-Norge, vi kan også utnytte kapasiteten på de ulike anleggene våre enda bedre, til det beste for kundene. Vi ser videre muligheter for å bygge en enda større virksomhet basert på vår brede produktportefølje, sier Jan Eskil Hollen, administrerende direktør i Mørenot Aquaculture.