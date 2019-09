Kjøper islandsk teknologi for 40 mill

Båtsfjordbruket velger filet-teknologi fra den islandske utstyrsprodusenten Valka når de nå går i gang med opprustingen av filetfabrikken.

Partene signerte nylig en kontrakt verdt cirka 40 millioner kroner som vil gi Båtsfjordbruket en av de mest avanserte filetlinjene som finnes på markedet. I investeringen ligger det to komplette systemer for trimming, skjæring, distribusjon og pakking av fileter helt ned i porsjonstykker.

Nødvendig oppgradering

Båtsfjordbruket har over en lengre periode jobbet med planene om nye linjer. Administrerende direktør Frank Kristiansen sier investeringen er nødvendig for å kunne dekke opp en økende etterspørsel i markedet etter ferske produkter, samtidig som strengere produktspesifikasjoner har ført til at produksjonsprosessen har blitt mer komplisert enn noensinne. I tillegg er det stadig mer utfordrende å finne kompetente folk til filetindustrien. Derfor tvinger en høyere automatisering seg igjennom.

Konkurransedyktig

Med den nye automatiserte prosesslinjen vil selskapet være klart til å produsere en komplisert blanding av produkter, både ferske og frosne, på en svært effektiv måte.

- Den nye produksjonslinjen fra Valka gjør det mulig for oss å øke vår kapasitet og betjene kundene våre på en enda bedre måte. Samtidig vil det forbedre konkurranseevnen vår i et stadig mer krevende marked, sier Frank Kristiansen som er fornøyd med endelig å ha kommet i mål med teknologivalget

«Gamle venner»

Også Valka er fornøyd og ser fram til å kunne fortsette samarbeidet med Båtsfjordbruket.

- Vi er stolt over å være en del av dette ambisiøse prosjektet og i å hjelpe Båtsfjordbruket med å nå sine mål, sier daglig leder i Valka AS Kristjan Kristjansson.

I 2015 installerte Valka et omfattende helautomatisert helfiskgraderingssystem ved anlegget som tok mottaksavdelingen inn i framtiden. Nå står resten for tur, og Kristjansson er ikke i tvil om at man vil oppnå en like stor omveltning på filetsiden.

Valka som ble opprettet i 2003, har for øvrig spesialisert seg i høyteknologiske løsninger for fiskerinæringen, og har blant annet vært ledende i utviklingen av vannskjæremaskiner. Valka har vært i rask vekst med en fordobling av omsetningen fra 2017 til 2018. Selskapet har blitt en viktig aktør på det internasjonale markedet, og selger produkter og tjenester i mange europeiske land samt USA.