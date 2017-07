Kjøper seg inn i emballasje

Jackon kjøper halvparten av aksjene i fiskekasseprodusenten Styro NOR i Tana. Det Fredrikstad-baserte milliardkonsernet ser på Finnmark som et stort vekstområde for fiskeemballasje.

Styro NOR er markedsleder innen fiskeemballasje i Øst-Finnmark. Selskapets kundegrunnlag er mottak og pakkerier for villfisk og oppdrettsfisk. I 2016 omsatte Styro NOR for rundt 50 millioner kroner.

Stein Trygsland, konsernsjef i Jackon, ser på Finnmark som et spennende område, heter det i en pressemelding.

– Med solid fiskeindustri er Finnmark et interessant område som vi har sett på i lengre tid opp mot vår satsing på fiskekasser i EPS. Da vi fikk mulighet til å gå inn i et veldrevet selskap som Styro NOR var valget enkelt. Vi er svært glad for å ha fått muligheten til å bidra til videre vekst og utvikling av selskapet, sier Trygsland som blir ny styreleder i Styro NOR.

Langsiktig perspektiv

Styro NOR har vært 100 prosent eid av Trond Ivar Pedersen inntil Jackon overtok 50 prosent av aksjene 1. juli. Pedersen fortsetter som daglig leder for selskapet med 11 fast ansatte. Grunnleggeren av selskapet er glad for å ha fått inn en samarbeidspartner med langsiktig perspektiv.

– Styro NOR har vokst jevnt og trutt siden jeg etablerte fabrikken i 2000. Etter hvert har vi sett et behov for å få inn en samarbeidspartner med ressurser og kompetanse for å få videre utvikling. Da var det viktig med en partner med et langsiktig industrielt perspektiv, som på sikt kan overta hele eierskapet. Med Jackon er vi sikre på at vi har funnet riktig partner, sier Pedersen og fortsetter: – På kort sikt blir det «business as usual» her i Tana Bru. Men med Jackon på laget har vi det som skal til for å videreutvikle virksomheten til glede for kunder og ansatte på lang sikt.

Fabrikker over hele landet

De siste årene har Jackon styrket satsingen på fiskeemballasje, som i dag står for en betydelig andel av omsetningen i Norge. Konsernet produserer fiskeemballasje ved sine fabrikker i Fredrikstad, Stavanger, Sotra, Øksnes og nå Tana Bru.

– Vi har gjort flere strategiske oppkjøp og startet ny fabrikk på Sotra, og har nå kvalitetsfabrikker over store deler av landet. Gjennom disse satsingene har vi styrket vår markedsandel i dette viktige segmentet, og ambisjonen er å styrke posisjonen ytterligere i de kommende år, avslutter Trygsland.