- Kjøperne bestemmer

Norges Råfisklag bidrar ikke til økt deltakelse i kvalfangsten i 2018, snarere det motsatte. Det hevder leder i Norges Småkvalfangerlag, Truls Soløy.

Foto: Dag Erlandsen

- Det føles som et direkte hån mot fangerne at Norges Råfisklag ikke evner å få til bedre vilkår for fangerne i prisforhandlingene. Det legges opp til at det er kjøperne som skal bestemme hvor mange fartøyer som skal delta og hvor mye de skal fange, sier Soløy til Kyst og Fjord.

Bakgrunnen er mandagens melding fra Norges Råfisklag, om nye minstepriser og avvikling av systemet med kjøp av egenfanget kval.

Soløy hadde ventet seg mer fra laget.

- Minsteprisen er fastsatt til 35,35 kroner, med mulighet til fratrekk av inntil 30 prosent for feit kval. Det er sterkt beklagelig at ikke prisen på kvalkjøtt øker mer enn 50 øre fra 2017. Det dekker ikke en gang de økte utgifter fangerne får mellom hver sesong. Minstepris til fanger burde for sesongen 2018 være minimum 40 kroner, sier han.

- Norges Råfisklag gir videre åpning for å redusere prisen med inntil 30 prosent for såkalt feit kval. Dette har de ikke en gang diskutert med næringen på forhånd. Dette er skuffende.

Krisesesongen 2017

Etter fjorårets krisesesong har det vært avholdt flere møter mellom aktørene i kvalnæringa. Soløy peker på årsmøtet i kvallaget i desember, der det var sterk enighet om at alle måtte bidra til å få til et løft for kvalfangsten slik at flere båter ønsker å delta, dersom man skal redde det som er igjen av norsk kvalnæring.

- Reguleringene som Norges Råfisklag legger opp til nå bidrar ikke til dette løftet, sier Soløy.

- Det er i dag ikke stor nok mottakskapasitet til å gå bort fra omsettingsreguleringene og omsettingskvoter som vi har hatt de siste årene. Nå legges det opp til at det er kjøperne som skal bestemme hvor mange fartøyer som skal delta og hvor mye de skal fange. Dette bidrar ikke til økt deltakelse i kvalfangsten, heller det motsatte.

- Vi etterlyser sterkt det engasjementet som Norges Råfisklag utrykte på vårt årsmøte i Svolvær i desember, for å løfte kvalfangsten opp på et absolutt minimumsnivå.