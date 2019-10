Kjøpte fiskebruk til 18 millioner

Reder Kristian P. Benonisen har kjøpt tidligere Moskenes fiskeindustri for 18 millioner kroner. Han vant budrunden på anlegget etter Johan B. Larsen-konkursen i mars.

- Jeg trenger større kaiplass til båtene mine, sier han til Lofotposten. Der jeg har liggeplass i dag, er plassen liten og havna er grunn. Det vil være dyrere å bygge nytt enn å kjøpe fiskemottaket i Moskenesvågen, sier Benonisen til Lofotposten.

- Målet er å kjøpe fisk. Jeg ønsker aktivitet på anlegget. Målet er å få på plass fiskekjøp i vinter, men det er for tidlig å si om det blir i egen regi eller i samarbeid med andre. Alle formalitetene rundt kjøpet er heller ikke på plass, sier han til avisen.

Benonisen driver rederiet Mirsel AS med kystbåten «Sander Andre» på 38 meter. Den moderne fiskebåten er knappe to år gammel.

Nå har han gjort som flere andre fiskere har gjort før ham, nemlig kjøpe fiskebruk.

- Jeg har kjøpt et bra anlegg for fiskekjøp og for mine egne behov. Nå skal eiendommen ryddes og anlegget gjøres klart. Moskenesvågen er en bra plass for å drive fiskebruk. Her er ingen rorbuer og boligfelt som forstyrres, sier han til Lofotposten.

I november i fjor tok elleve litauiske fiskeindustriarbeidere stevning mot Moskenes Fiskeindustri etter at de ikke hadde fått utbetalt overtid de mente å ha krav på. Arbeiderne hadde da jobbet ved selskapets avdeling i Skarsvåg i Finnmark.

For en måned siden kom dommen i Lofoten tingrett der Johan B. Larsen AS ble dømt til å betale rundt 3,5 millioner kroner til litauerne for den nevnte overtiden, for avskjedigelsene og økonomisk tap.

Denne dommen er ennå ikke rettskraftig siden selskapets leder Arne-Johan Patrik Larsen har anket den.

- Næringseiendommen som selges består av fiskemottak med produksjonslokaler, kaier, flytebrygge, kontorbygg, kraftstasjon med vannbehandlingsanlegg samt hjellområder på Å. Alt av driftstilbehør på eiendommen i form av produksjonsutstyr, maskiner og utstyr omfattes av salget, fortalte advokat Arve Haakstad til Lofotposten før salget var et faktum.