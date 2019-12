Kjøpte mer kvote

Tor-Inge Nilsen på Ballstad satser stort i fortsettelsen. Han sikret seg forleden ei kvote på ytterligere 150 tonn torsk. – Slik kvotemeldingen ser ut nå kan vi havne i samme kvotegruppe som de aller største kystfiskebåtene, og da må vi ha kvote så vi klarer oss.

Det sier han til Lofotposten som brakte nyheten.

Selskapet Ballstadværing AS fikk tilslaget på «Bjørnsvik». Nilsen vil ikke ut med hvor mye de har gitt for kvoten og båten. Lofotposten spekulerer med en pris på rundt 30 millioner kroner for kvoten alene.

19-metringen «Bjørnsvik» som er meget godt vedlikeholdt, vil bli solgt videre uten kvote.

«Ballstadværing» ble anskaffet i fjor og er på drøye 24 meter. Den har ei torskekvote på 455 tonn. Nilsen har benyttet seg av ferskfiskbonus og levendefangst og harderfor fisket rundt 700 tonn torsk i år. I tillegg til hvitfisk-kvote, har «Ballstadværing» i inneværende år også kunnet fiske rundt 900 tonn norsk vårgytende sild.

– De siste årene har vi hatt ferskfiskbonus og bonus ved levering av levende fisk. Vi ser at disse bonusordningene blir mindre og mindre, og kanskje blir de borte. I tillegg kan noen av kvotene bli inndratt. Vi har egentlig visst hele tiden at kvotene blir dratt inn etter 20 år, men det ble understreket da kvotemeldingen kom. Vi er i en næring der politikken som blir ført er svært uforutsigbar. Slik kvotemeldingen ser ut nå kan vi havne i samme kvotegruppe som de aller største kystfiskebåtene, og da må vi ha kvote så vi klarer oss. Med dette kjøpet prøver vi være litt i forkant slik at vi er sikre at vi har noe å fiske på i årene framover. Vi har stor tro på næringen, og tror kvalitetsfisk blir godt betalt i årene framover, sier skipperen til samme avis.

Einar Frismo fra Brasøy i Herøy kommune og Bård Sivertsen fra Stamsund har eiet «Bjørnsvik» med hver sin halvpart.