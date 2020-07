Kjøpte sin første nye sjark

Ekteparet Ørjan Nilsen og Åsne Hauge fra Kabelvåg har kjøpt sin første nye båt noensinne. – Gammelbåten ble for liten da vi ble to om bord, forteller 58-åringen til Kyst og Fjord. Nylig kom de hjem med spillernye «Klara» på 35 fot.

- Ved siden av at vi har mer plass om bord, er nok største forskjellen at vi har motoren akter i stedet for under føttene våre. Det er blitt langt stillere i huset, sier Ørjan til Kyst og Fjord.

For 4-5 år siden kom Åsne om bord og ble mannskap, og i 2018 ble rederiet aksjeselskap. Det var godt å bli to, men nå var sjarken, en 31-fots Viksund ombygd til en 35-foting med tverrhekk, blitt for liten.

Med ny båt ved kai er gammelbåten klar for salg.

- Egentlig er det Åsne som er skipper. For hun er best på papirarbeid, sier Ørjan.

Plastbåten ble bestilt på tampen av fjoråret, og overlevert 14. juni. Den er bygget ved Nor-Dan Marine på Lindesnes og rigget for juksa og line ved Smådal Mekaniske i Fosnavåg. Nesten alt fiskeri om bord vil foregå med de fem juksamaskinene, kun kveita skal tas på lina.

Sei for Vesterålen

Etter sommerferien starter Åsne og Ørjan på seien, mest trolig utfor Myre, der de tidligere har hatt sjøvær på opptil 3000 kilo sei. Det kan også hende de drar lenger nord, til Andfjorden, Skjervøy eller kanskje Kjøllefjord. Eller det kan bli kveite på heimhavet. Regnemester Åsne har kontroll over hva som til enhver tid vil være mest lønnsomt.

Gammelbåten "Kamilla" tronet forøvrig øverst på statistikken da Kyst og Fjord i mars gjorde en oppsummering av de beste juksabåtene så langt i sesongen.

De fortsetter seifisket til ut på nyåret, inntil torsken overtar feltene. De har ei nimeters kvote som i år var på knappe 40 tonn, dette er litt for lite for to, fremholder Ørjan.

Etter at torskekvota er oppe, går de forhåpentligvis over på kveita igjen. Jeg skriver forhåpentligvis, fordi dersom været igjen skulle slå seg vrangt, slik som i år, så blir det ganske enkelt ikke noe kveitefiske. – Sånn ble det bare dette året. Hva som skjer videre neste år, er det vanskelig å spå noe om. Dersom ikke banken har tatt fra oss båten igjen, går vi vel løs på en ny seisesong etter ferien, humrer Nilsen.

- Det tok sin tid å bestemme seg for nybygg, vi var og snuste på en annen, men landet på denne, både fordi det var kortere leveringstid og fordi den hadde et lavere fribord. Vi er godt fornøyde med fasilitetene og plassen om bord, og gleder oss til å ta fatt for alvor etter ferien, sier Ørjan Nilsen.

Fakta:

«Klara», type Nor-Dan Speedsjark 35

Lengde: 10,65m

Bredde: 3,60m

Dybde i riss: 1,50m

Drivstoff tanker: 2x 540 ltr

Vanntank: 180ltr

Lasterom: 9,20m³.

Motor: 300 hk. Baugpropell

Båten har shelterdekk, trimtanker og tørkeskap av oppgradert modell.