Kjører lofotfisket uten garnbegrensning, men med nytt ris bak speilet

Fiskeridirektoratet har etter nøye vurderinger bestemt seg for å ikke innføre noen grense for hvor mye garn hver enkelt båt får sette under lofotfisket.

Fiskeridirektoratet fastsatte før helga forskriften om lokal regulering av lofotfisket i 2021. Nytt av året er at Fiskeridirektoratet og Kystvakten kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forskriften. Det blir ikke innført garnbegrensninger slik enkelte har tatt til orde for.

Flere av fiskarlagene har vært ute med synspunkter på dette. Nordland fylkes fiskarlag ville sette ei grense på 1 650 meter garn per fisker om bord i båten, mens Kystfiskarlaget mente ei grense på 300 garn per fartøy ville være hensiktsmessig.

Nå har direktoratet tvilt seg frem til at de kjører uten begrensning, og at fiskerne greier å sortere arealdiskusjonene selv. Riset bak speilet blir imidlertid overtredelsesgebyr for dem som ikke melder ut bruk etter at det er dratt.

Forskriften gjelder fra 1. mars og vil være gyldig til 15. april.

Les forskriften her.

I store trekk er forskriften en videreføring av fjorårets, med unntak av paragrafen om overtredelsesgebyr.

– Manglende inn- og utmelding av faststående redskap har vært et problem og vi har tidligere brukt store ressurser på å få fiskerne til å melde fra om at redskap er tatt opp fra sjøen. Med mulighet for å kunne ilegge overtredelsegebyr for brudd på meldeplikten håper vi å unngå å bruke timer i telefonen for å få fiskere til å melde fra til Kystvaktsentralen, sier førsteinspektør Trond L. Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.