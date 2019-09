Kjørte standup istedenfor å svare på spørsmål

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) fikk en rekke konkrete spørsmål fra nordlandsfiskerne, men foretrakk å raljere enn å gi konkrete svar.

Angelvik var invitert til nordlandsfiskernes årsmøte for å innlede på saken om nytt kvotesystem. Saken var ført opp på møtes dag 2, men på grunn av statssekretærens reiseprogram ble saken fremskyndet slik at det kunne stilles spørsmål før han måtte rekke neste fly.

Etter en innledning der statssekretæren startet med å følge nøye med på hva han nå skulle si, og hvor han redegjorde nøye for regjeringens intensjoner med de ulike forslagene fikk han en rekke konkrete spørsmål på punkter representantene fortsatt mener er uklare.

Flere av representantene utfordret ham på hvilken gruppe strukturkvotene skal falle tilbake til når man samtidig foreslår å gjennomføre en harmonering mellom hjemmelslengde og faktisk lengde.

"Dokker e så grinat"

Da det ble Angelviks tur til å svare, gjorde han det klart at omfanget av alle spørsmålene var så stort at han måtte få ta spørsmålene med seg til hovedstaden og deretter besvare dem på departementets nettsider.

- Jeg har ikke sjans til å svare på alt her, og særlig ikke når Nils fra Fiskeribladet sitter her og noterer. Det er jo livsfarlig, innledet han før han benyttet en romslig talertid til å raljere over fiskere som er negative til alt selv om det går bra, samtidig som han uttrykte hvor glade han var i både næringa og de som arbeider i den.

- Men dokker e så grinat! Det går jo bra, det her. Gjør det ikke? Når du sitter der på flybridgen og nyter livet - går det ikke bra? spurte Angelvik retorisk mens han humret over sin egen vittighet.

Lite imponert

Det vil lede for langt å referere hele Angelviks sluttinnlegg her, han valgte forøvrig selv å beklage bannskapen dersom Krf fikk referat. Kyst og Fjords utsendte nøyer seg med å slå fast at opptredenen ikke falt i god jord blant delegater vi snakket med i pausen etterpå.

I den videre debatten gjorde flere av delegatene det klart at de fant statssekretærens opptreden spesiell.

- Ja, det var litt av ei revyforestilling, jeg vet ikke helt hva man skal si. Men jeg mener at departementet må gjøre et valg. Har de tid ikke tid til å delta, så bør de heller la være, sa Terje Amundsen fra Vågan fiskarlag.

- Hadde han hatt litt respekt for den verdiskapninga som skjer her i Nordland, så skulle han blitt værende her. Man forlater bare ikke, dette var ikke rett, sa Lars Gøran Ulriksen fra Meløy fiskarlag.

- Å reise hit for å svare oss på noe, og så har han ikke peiling på noe som helst! Det er ingen vits i å komme hit og bannes en masse, og så bare dra til Oslo. Jeg er glad jeg ikke brukte tid på å stille noen spørsmål, for jeg hadde ikke fått svar på dem i alle fall, sa Hilmar Olav Sivertsen fra Bodø fiskarlag.

- Jeg har stor respekt for denne næringa. Og derfor var jeg ganske flau, og beint ut sint over avslutninga fra vår kjære statssekretær. Og jeg sa det også til ham, sa fylkesråd for næring i Nordland fylke, Ingelin Noresjø (Krf).