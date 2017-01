Klager inn oppdrettsvedtak

Fiskerne i Ullsfjorden 60 med Lasse Lyngmo i spissen, har sendt inn klage på vedtaket i Troms Fylkesting om vedtaket fra desember som åpnet for oppdrettsvirksomhet på fiskefeltene Lubben og Korsnes.

I brevet heter det at klagerne henter store deler av sine næringsgrunnlag fra lokalitetene, og tildelingen av akvakulturtillatelser på de aktuelle områdene medfører at det oppstår en interesse- og /eller rettighetskonflikt. Det er først nå tillatelsen blir gitt at rettighet konflikten oppstår. Selv om området er avsatt til akvakultur i kystsoneplanen blir konflikten først en realitet idet havbruksnæringen får tillatelse til å bruke området,. Saken er således av stor prinsipiell betydning. Må behandles på selvstendig grunnlag

Videre peker fiskerne på at selv om de aktuelle lokalitetene er avsatt til akvakultur i kystsoneplanen, må det likefult treffes enkeltvedtak for at lokalitetene skal kunne benyttes av aktører i havbruksnæringen. Det innebærer at forvaltningslovens bestemmelser om saksopplysning og begrunnelse også får anvendelse på de konkrete vedtakene, selv om det allerede er foretatt saksbehandling i forbindelse med vedtakelsen av kystsoneplanen. Områdereguleringen får således først realitet og konsekvens når noen gis tillatelse til å anvende lokalitetene. Nye innsigelser må behandles på selvstendig grunnlag.Aksjonsgruppa fornøyd

- Dette betyr i klartekst at de folkevalgte i Troms Fylkesting kan holdes ansvarlig når de aktiv en næringsaktør rettigheter foran den eksisterende. Det er derfor ikke riktig - slik Willy Ørnebakk har hevdet tidligere at Troms Fylkesting er bundet opp av Karlsøy kommunes tidligere vedtak, sier Eskild Johansen i Aksjonsgruppa.Han viser til at Troms fylkesting gjør vedtak på selvstendig grunnlag har har ved sitt vedtak satt igang er rettighetskonfllikt ved å allokere areal fra fiskerne i Ullsfjorden til ett oppdrettsselskap vel viten om at fiskerne bruker disse områdene aktivt. Dette vil derfor også kunne utløse økonomisk erstatningskrav fra fiskerne rettet mot forvaltningsnivået som har besluttet dette - i denne sammenheng Troms Fylkesting om ikke Troms Fylkesting aksepterer den oppsettende virkningen og utsetter iverksettelse av vedtaket om å åpne Ullsfjorden og fiskefeltene Lubben og Korsnes for mer oppdrett - fra desember 2016. - Vi er glade for at både fiskerne sjøl og Sametinget nå har påklagd vedtaket og forventer at Fylkestinget i Troms aksepterer den oppsettende virkningen og utsetter iverksettelsen av vedtaket til klagene er behandlet behørig, sier Johansen.