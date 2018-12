Klager på støttevedtak

Sten Granli fra Nord-Lenangen synes 50.000 kroner i kommunal støtte til et 90 millioners nybygg var i minste laget.

Foto: Granli Fiskeri

Næringsutvalget i Lyngen støttet i november Granli Fiskeri AS sine planer om nybygg. Men beløpet var bare 50.000, en tidel av hva selskapet hadde søkt om. Ifølge avisa Framtid i Nord påpeker Sten Granli at antallet arbeidsplasser om bord i forhold til dagens båt «Slettenberg» vil dobles fra seks til tolv personer. I tillegg kommer båtens betydning for kommunens skatteinngang og indirekte verdiskapning.

- Vi ønsker at det i vurderingen legges vekt på antall skattekroner som tilfaller Lyngen kommune. Både selskapet og ansatte skatter til Lyngen. Med økt mannskap og helårsdrift, vil inntektene øke betraktelig. Når man ser på ringvirkningene vårt prosjekt har, synes vi det er beklagelig om næringsutvalget ikke kan imøtese søknaden med et større beløp enn først innvilget. Vi ber derfor om at søknaden vurderes på nytt, gjerne på første møte i 2019, heter det i klagen som nå er sendt til kommunens næringsutvalg.