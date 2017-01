Klager på tildelinga

Nordlaks klager på tildelinga av ti utviklingstillatelser for Havfarmen. Vil stadig bygge tre Havfarmer.

– Nordlaks har stor tro på Havfarmene. Vi mener prosjektet har potensial til å legge noe av grunnlaget for en fremtidig bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Vi føler oss forpliktet til å gjøre det vi kan for å realisere hele prosjektet, sier konsernsjef Inge Berg i en pressemelding.

Nordlaks søkte i utgangspunktet om 39 utviklingstillatelser, for å kunne bygge tre ulike Havfarmer. Men i fjor høst varslet Fiskeridirektoratet at selskapet ville få delvis avslag, og neppe få bygge mer enn én. Rett før jul kom så meldinga om at selskapet fikk tildelt ti utviklingstillatelser, som skulle kunne gi grunnlag for å bygge og sette én Havfarm i drift.

- Oppdrettsmillionær fikk julegave, het det i flere medieoppslag, men Inge Berg så det ikke akkurat slik. Jula skulle brukes til en gjennomgang for en eventuell anke. Og anken, den kommer.

– Hver av de tre er unik

Hver av de tre planlagte Havfarmene vil ifølge Nordlaks være unik i den forstand at de kan åpne ulike og egnede områder for havbruk. Og Berg viser til at nøkkelen til bærekraftig utvikling i norsk havbruksnæring ligger i smartere bruk av sjøarealet.

Tre versjoner

– Ved å flytte havbruket ut av fjordene kan man bruke de tradisjonelle anleggene på en smartere måte og oppnå stor effekt i arbeidet med å bekjempe lakselus. Havfarmene skal utvikles i tre ulike versjoner og vi må bygge Havfarm 2 og 3 for å ta ut potensialet i prosjektet og virkelig få fart på utviklingen av havbruksnæringen, argumenterer Berg.

Tre-trinns produksjon

Nordlaks har en egen løsning for bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, som innebærer produksjon i tre trinn: stor smolt, kort oppholdstid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, og så den siste tilvekstfasen i Havfarmene.

Kort tid i anleggene

– Havfarmene gjør det mulig med kort oppholdstid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, og med det bedre bruk av forebyggende metoder mot lakselus, slik som koordinert brakklegging og beskyttelsesskjørt. Dette er forebygging som vi vet fungerer og som vi vil bygge produksjonsstrategien rundt, sier Inge Berg.